يقضيها الله لك رغم الظروف.. محمد عبد المنعم ينشر رسالة عبر إنستجرام

شارك محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب عبد المنعم في ستوري "إنستجرام": "يقضيها الله لك رغم الظروف والأبواب المغلقة ، لتعلم أن الله إذا أراد شيئاً أتاك به".

واستقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم ضد البنك الأهلي والتي تأتي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واحتل فريق الأهلي، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 28 جولة، حيث حقق 23 انتصاراً و3 تعادلات مقابل هزيمتين.

ويتواجد فريق البنك الأهلي، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 31 جولة حيث حقق 9 انتصارات و7 تعادلات مقابل 15 هزيمة.

يلتقي فريق الأهلي بنظيره البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري، اليوم الخميس.

وتقام مباراة الأهلي والبنك على استاد القاهرة الدولي، حيث تُطلق صافرة البداية في تمام الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.