آداب عين شمس تحتفل بالفائزين في مسابقة آراثون للمشروعات الطلابية



أقام إتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس (SUFA) حفل توزيع جوائز مسابقة آراثون (ARATHON) في إصداراتها الأولى، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية،وتحت إشراف أ.دمحمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

و تعتمد فكرة المسابقة التي تم تنفيذها لأول مرة على محاولة بلورة المعارف والمهارات والقيم التي اكتسبها الطلاب على مدار سنوات دراستهم وتحويلها إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ ومن ثم تعظيم العائد الإجتماعي والاقتصادي لمخرجات التعلم.

كما تعكس المسابقة الزخم المعرفي الذي تحظى به كلية الآداب من خلال تخصصاتها المتنوعة.

و خلال الحفل أعربت أ.د حنان كامل عميد الكلية عن شكرها وتقديرها للجنة التحكيم على الجهد المبذول في تقييم المشروعات و أشادت بالمستوى العالي للمشروعات الفائزة وتميزها ، وأوصت بضرورة التعاون مع قطاع الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة لتبني هذه المشروعات، والسعي إلى إشراك أصحاب المصالح Stakeholders من رجال أعمال وشركات ومصانع وهيئات ووزارات ومنظمات المجتمع المدني لبحث سبل الإفادة المتبادلة من هذه المشروعات.

من جانبه عبر أ. د محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية للتعليم والطلاب عن سعادته البالغة بنجاح المسابقة على هذا النحو وأن هذا النجاح جاء نتاج رؤية ادارة الكلية

التي تسعى إلى تبني جميع الأفكار المبتكرة والمبدعة لدى الطلاب والطالبات وتحويلها إلى مشروعات تخدم المجتمع والبيئة وتساعد في التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وثمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب جهود إتحاد طلاب كلية الآداب في تنظيم المسابقة وتوجيه الطلاب والطالبات لاستثمار طاقاتهم وتحقيق تكامل شخصياتهم، مؤكدا على استمرارية هذه المسابقة لتصبح حدثا بحرص القطاع على تنظيمه سنويا.

شارك في المسابقة ٢١ مشروع تخرج من مختلف أقسام الكلية، خضعت جميعها للتحكيم من قبل لجنة متخصصة، وذلك بهدف تحديد المراكز الثلاثة الأولى في ضوء قائمة تقييم معيارية.

جاء في المركز الأول قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية حيث اقتسم الجائزة كل من المشروعين : التحليل والنمذجة الجيوهيدرومورفومترية للسيول وأخطارها فى مدينة أسوان باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه والاستشعار عن بعد ، ومشروع برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية (جيوماتكس)

بعنوان الادارة الذكية لشبكات البينة التحتية شمال مدينة الرحاب.

وجاء في المركز الثاني قسم علوم الاتصال والاعلام حيث اقتسم الجائزة مشروعان أحدهما من شعبة الإذاعة والتلفزيون - مشروع صحوة ،والاخر بشعبة العلاقات العامة والاعلان - مشروع حملة اعلامية (CLICK).

بينما حل في المركز الثالث قسم المكتبات والمعلومات من خلال مشروع نظام أجيال الآلي لإدارة المكتبات.

وعقب عرض المشروعات الفائزة قامت لجنة التحكيم بالتعقيب وابراز جوانب الابتكار والإبداع التي أهلتها للفوز ومجالات الإفادة منها على المستوى التنموي.