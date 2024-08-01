قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آداب عين شمس تحتفل بالفائزين في مسابقة آراثون للمشروعات الطلابية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات


أقام إتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس (SUFA) حفل توزيع جوائز مسابقة آراثون (ARATHON) في إصداراتها الأولى، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية،وتحت إشراف أ.دمحمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

و تعتمد فكرة المسابقة التي تم تنفيذها لأول مرة على محاولة بلورة المعارف والمهارات والقيم التي اكتسبها الطلاب على مدار سنوات دراستهم وتحويلها إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ ومن ثم تعظيم العائد الإجتماعي والاقتصادي لمخرجات التعلم.

كما تعكس المسابقة الزخم المعرفي الذي تحظى به كلية الآداب من خلال تخصصاتها المتنوعة.

و خلال الحفل أعربت  أ.د حنان كامل عميد الكلية عن شكرها وتقديرها  للجنة التحكيم على الجهد المبذول في تقييم المشروعات و أشادت بالمستوى العالي للمشروعات الفائزة وتميزها ، وأوصت بضرورة التعاون مع قطاع الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة لتبني هذه المشروعات، والسعي إلى إشراك أصحاب المصالح Stakeholders من رجال أعمال وشركات ومصانع وهيئات ووزارات ومنظمات المجتمع المدني لبحث سبل الإفادة المتبادلة من هذه المشروعات.

من جانبه عبر أ. د محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية للتعليم والطلاب عن سعادته البالغة بنجاح المسابقة على هذا النحو وأن هذا النجاح جاء نتاج رؤية ادارة الكلية  
التي تسعى إلى تبني جميع الأفكار المبتكرة والمبدعة لدى الطلاب والطالبات وتحويلها إلى مشروعات تخدم المجتمع والبيئة وتساعد في التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وثمن وكيل الكلية لشئون  التعليم والطلاب جهود إتحاد طلاب كلية الآداب في تنظيم المسابقة وتوجيه الطلاب والطالبات لاستثمار طاقاتهم وتحقيق تكامل شخصياتهم، مؤكدا على استمرارية هذه المسابقة لتصبح حدثا بحرص القطاع على تنظيمه سنويا.

شارك في المسابقة ٢١ مشروع تخرج من مختلف أقسام الكلية، خضعت جميعها للتحكيم من قبل لجنة متخصصة، وذلك بهدف تحديد المراكز الثلاثة الأولى في ضوء قائمة تقييم معيارية.

جاء في المركز الأول قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية حيث اقتسم الجائزة كل من المشروعين :  التحليل والنمذجة الجيوهيدرومورفومترية للسيول وأخطارها فى مدينة أسوان باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه والاستشعار عن بعد ، ومشروع برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية (جيوماتكس)
بعنوان الادارة الذكية لشبكات البينة التحتية شمال مدينة الرحاب.

وجاء في المركز الثاني قسم علوم الاتصال والاعلام حيث اقتسم الجائزة مشروعان أحدهما من شعبة الإذاعة والتلفزيون - مشروع صحوة ،والاخر بشعبة العلاقات العامة والاعلان  - مشروع حملة اعلامية (CLICK).

بينما حل في المركز الثالث قسم المكتبات والمعلومات من خلال مشروع نظام أجيال  الآلي لإدارة المكتبات.

وعقب عرض المشروعات الفائزة قامت لجنة التحكيم بالتعقيب وابراز جوانب الابتكار والإبداع التي أهلتها للفوز ومجالات  الإفادة منها على المستوى التنموي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

ترشيحاتنا

الدواء تكشف عن قرارات عاجلة بشأن نواقص المستحضرات العلاجية بالصيدليات

40 ألف منفذ.. بدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس في جميع المحافظات

أردوغان: إسرائيل تشكل تهديدًا للمنطقة والعالم والإنسانية

وزيرا الخارجية والعمل يناقشان التنسيق والتعاون فى رعاية المصريين بالخارج

مجاعة الآن في معسكر زمزم بإقليم دارفور السوداني

بدون وضوء وفاتحة.. هل صلاة الجنازة على إسماعيل هنية في إيران صحيحة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-