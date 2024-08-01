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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد نقابة البترول والكيماويات بالأردن يتغزل في إنجازات مصر بعد جولة السويس

جانب من الجولة بمدينة
جانب من الجولة بمدينة السويس

أجرى المحاسب أحمد السروجي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، برفقة وفد النقابة العامة للبترول والكيماويات بالأردن، برئاسة خالد الزيود، جوله تفقدية داخل شركتي السويس والنصر بمحافظة السويس، 

وتأتي الزيارة في إطار خطة النقابة العامة لعمل جولات ميدانية لشركات القطاع لتحقيق التواصل المباشر مع العاملين ولجانهم النقابية وتوطيد اواصر التعاون مع مجالس إدارات الشركات.

واستهل رئيس نقابة البترول، والوفد المرافق له زيارته لشركة السويس لتصنيع البترول، بلقاء المهندس هشام فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة، وقيادات الشركة التنفيذية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة برئاسة السيد عبد الجليل أبو بكر، عوض أبو الحسن عضو مجلس الإدارة.

واستعرض المهندس هشام فتحي رئيس الشركة نشاطها وخطة تطوريها المستهدفة، فيما تطرق بالحديث حول تنفيذ توصيات وزارة البترول للعمل على التحول الرقمي، وتنفيذ اكبر مشروعات قطاع البترول للاطفاء الآلي للحريق، وتطوير القطاع الطبي الخدمي للعاملين وأسرهم بقطاع البترول.

وإشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بخطة تطوير الشركة وحجم الإنجاز العظيم الذي تحقق منها على أرض الواقع موجها التحية والتقدير لجهود أبناء الشركة التي اسهمت في هذا التطوير البالغ والذي من شأنه رفع الكفاءة الإنتاجية وما كان ليتأت ذلك إلا في ظل إدارة حكيمة وقيادة فنية واعية متمنيا للشركة دوام التقدم والإزدهار.

كما انتقل رئيس نقابة البترول، والوفد المرافق له من نقابة البترول والكيماويات الأردنية، بعد ذلك لزيارة شركة النصر للبترول، والتقى المهندس محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة والقيادات التنفيذية للشركة واللجنة النقابية بالشركة برئاسة سعيد زكريا نائب رئيس نقابة البترول للسويس.

أكد المهندس محمد عبد الله رئيس الشركة تقديره وإعزازه للدور الهام الذي تقوم به النقابة العامة في الحفاظ على القطاع والإسهام في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني مستعرضا للحضور فيلما تسجيليا عن تاريخ الشركة العريق وأهم انجازاتها وخطة تطويرها وحجم منشئاتها الإنتاجية والخدمية على المستويات الثقافية والاجتماعية والرياضية.

وأعرب "السروجي" عن مدى سعادته بما شهده من تطوير وإنجازات بالشركة مثمنا جهود ابناؤها من جهد وعمل عظيم في ظل قيادة واعية تعمل دائما على تطوير الشركة ورعاية العاملين بها لتحقيق كافة الأهداف المرجوة.

وأشاد خالد الزيود، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والبتروكيماويات بدولة الأردن، خلال الزيارة، بما شاهده من قدرات وإمكانيات ضخمة لشركتي السويس والنصر تضاهي كبرى الشركات العالمية والعربية في مجال النفط مؤكدا حجم الإنجازات التي شهدتها البلاد من تطوير وتنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض الواقع داخل جميع القطاعات.

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