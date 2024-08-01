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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1400 طالب يختبرون القدرات بكلية التربية الرياضية بنين في الأسبوع الأول

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

استقبلت كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان، اليوم الخميس، 231 طالبًا قاموا بتسجيل بياناتهم. كما خضع 698 طالبًا للاختبار الشخصى. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للكلية حتى الآن إلى 1392 طالبًا.

ويذكر ان اختبارات القدرات بالكلية على مدار ثلاثة أيام، وتشمل اختبارات بدنية ومهارية بإجمالي 100 درجة، منها 60 درجة للاختبارات البدنية و40 درجة للاختبار المهاري.

قياسات الطول والوزن 

ويشترط للقبول حصول الطالب على 60% من الدرجة الكلية، مع اجتياز قياسات الطول والوزن واختبارات القوام والشخصية.

وقد وضع المجلس الاعلى  شروطًا محددة للقبول، منها ألا يقل طول الطالب عن 165 سم، مع مراعاة العلاقة بين الطول والوزن.

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