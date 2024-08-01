خالد الصاوي ينعى منتجي سينرجي الثلاثة ضحية الحادث المروري الأليم

حرص الفنان خالد الصاوي علي نعي المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال و فتحي إسماعيل الراحلين بحادث مرور الضبعة بكلمات مؤثرة ، عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي وكتب "بسم الله الرحمن الرحيم"((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))"صدق الله العظيم"

وأضاف "بقلب يعتصره الألم، لا نقول الا ما يرضي الله".

واستكمل "ينعى الفنان خالد الصاوي اخوته واحباءه واصدقاءه المغفور لهم باذن الله المنتج الكبير الأستاذ حسام شوقي و المنتجين الفنيين الكبيرين الأستاذ محمود كمال والاستاذ فتحي اسماعيل اثر حادث اليم".

وأشار "يعلم الله محبتهم في قلبه ويشهد الله على نزاهتهم ومهنيتهم ومواقفهم الانسانية والاخلاقية وعشرتهم الجميلة".

مشيراً "لقد فقد القطاع الفني المصري والعربي ثلاث قامات في مجال الانتاج الفني لا تعوض".

وختم "خالص التعازي الى انفسنا والى اسرهم ومحبيهم وذويهم والى اسرة الشركة المتحدة خدمات الاعلامية بيت الفن المصري، انا لله وانا اليه راجعون نسألكم الدعاء والفاتحة ونسأل الله جل وعلى ان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم".

وكان تعرض منذ قليل المنتج حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجان الفنيان محمود كمال، وفتحي إسماعيل، لحادث مروري على طريق الضيعة، أدى إلى وفاة الثلاثة على الفور، بينما تم نقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى والذي كان معهم في السيارة بعد إصابته البالغة.