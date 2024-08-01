أصيب نحو 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.



وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، المنايف .



وتبين بانتقال الجهات الأمنية، وقوع حادث تصادم سيارة رقم 9934 ط ص ى مع سيارة رقم 1891 د ا م مصر مما أدى لانقلاب السيارة الأولى.

أسفر الحادث عن إصابة محمد رضا عبدالفتاح، 23 سنة، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى - كدمة بالصدر، محمد سعد الغريب، 43 سنة، سحجات و كدمات بالجسم، مجهول الاسم ( لا يوجد اثبات شخصية )، حوالى 30، اشتباه ما بعد الارتجاج - كدمة بالصدر - اشتباه خلع بالكتف الأيمن، محمد متولى أبوزيد، 58 سنة ، مقيم أسيوط، كدمة بالحوض - كدمات و سحجات بالجسم.



تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج.