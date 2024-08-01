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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الوصايا العشر من جمال شعبان لعلاج الضغط المنخفض

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا الوصايا العشر لمريض الضغط المنخفض.

 

 وقال شعبان في منشور عبر صفحته الشخصية إن الأشخاص الذين يعانون من الضغط المنخفض يشعرون بالهبوط ويمكن أن يفقدوا الوعي، وعندها نشاط في العصب الحائر.

 

 فإن تجنب التعرض للشمس المباشرة
تقليل الوقوف البس الشراب الضاغط فوق الركبتين 


 لذلك نصح ان تجلس المرأة  علي كرسي أو كنبة والقدم مفرودة ورفع قدميك للاعلي.


لذلك تجنب العطش وضع بشنطتك مياه  وعصير وكيس محلول الجفاف 
استمر علي ادوية اللي تساعد علي ضبط الضغط المنخفض مثل الميدودرين 
تجنب الادوية الخافضة لضغط الدم 
تجنب امتلاء المعدة والانفعالات.
 

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