أسعار خرافية لإطلالات إليسا بحفل ملكة جمال لبنان تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تصدرت إليسا، النجمة اللبنانية، وسائل التواصل الاجتماعي بعد حفل ملكة جمال لبنان لعام 2024 حيث افتتحت الحفل بأغنيتها "أنا بتمايل على البيت".

ظهرت إليسا في الحفل بعدة إطلالات أنيقة وفخمة:

1. الفستان الزبرا: كانت إحدى إطلالات إليسا ويصل سعره إلى 6800 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 328 ألف جنيه مصري.



2. الفستان الثاني: كان فستانًا جريئًا مرصعًا بالإحجار اللؤلؤ، بدون أكمام، ويصل سعره إلى 9250 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 447 ألف جنيه مصري.



3. الفستان الأخير: كان بسعر حوالي 2050 يورو، ما يعادل حوالي 107 ألف جنيه مصري.

آخر أعمال إليسا

إليسا أيضًا أطلقت مؤخرًا ألبومها الجديد بعنوان "أنا سكتين"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على تطبيق "سبوتيفاي" في أسبوع واحد فقط.

الألبوم يضم 12 أغنية تعاونت فيها إليسا مع مجموعة من الشعراء والملحنين، مما جعله يحقق نجاحًا كبيرًا بين جمهورها المخلص.