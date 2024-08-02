منة شلبي بفستان يشعل السوشيال ميديا في كاليفورنيا

حضرت منة شلبي حفل مجلة Enigma السنوي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، وفازت بجائزة إينجما للإنجاز لعام 2024.

ظهرت منة بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانًا من تصميم رامي قاضي من مجموعته لشتاء وخريف 2024، والذي حمل اسم "فيلم نوار" Film Noir، مستوحى من سحر عصر هوليوود القديم.

الفستان كان باللون الأسود المدرج الرمادي، طويل ومكشوف الظهر، ومنة اختارت تسريحة شعر بسيطة غير متكلفة حيث رفعت شعرها للخلف، مما أبرز أناقتها وأنوثتها في الحدث الراقي هذا.

منة شلبي تنتظر عرض أحدث أفلامها "الهوى سلطان"، والذي يشارك في بطولته أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لأحمد فهمي وهاني نجيب.

كما أنها تشارك في فيلم "فرقة الموت" إلى جانب أحمد عز وآسر ياسين وعصام عمر، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

يدور الفيلم حول ضابط يقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد، ويعد ضمن نوعية أفلام الحركة والإثارة.

علاوة على ذلك، قدمت منة شلبي في موسم رمضان 2024 المسلسل الإذاعي "بيت أم الغلام" عبر إذاعة "إنرجي".