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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا الزاهد تغازل جمهورها بإطلالة صيفية جذابة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

تعد الفنانة هنا الزاهد من أبرز النجمات أناقة وجاذبية، حيث تملك قواما سحريا وذوقا فريدا جعلها محط اهتمام جمهورها ومحبيها المعنيين بالموضة والماركات الشهيرة.

وبدت هنا الزاهد، بإطلالة مفعمة بالأنوثة، حيث ارتدت فستان صيفي منقوش عكس جمالها وأناقتها، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان التي أبرزت جمالها واختارت اللون الروز في الشفاه.

آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يعرض حاليًا من السينمات، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

 

 

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