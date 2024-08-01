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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 نقاط .. الأهلي يقترب من حسم لقب الدوري بالفوز على البنك

صدى البلد

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بنظيره البنك الأهلي بفوز المارد الأحمر ضمن منافسات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز وسام أبو علي للأهلي من ركلة حرة في الدقيقة 8 في اللقاء ، وألغت تقنية الفيديو هدف التعادل الذي أحرزه كريم بامبو في الدقيقة 92 من المباراة بداع التسلل.

وبهذا الهدف تصدر أبو علي قائمة الهدافين للدوري المصري برصيد 15 هدفا ويليه فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز ، برصيد 14 هدفا بالتساوي مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة.

وواصل المارد الأحمر ، انتصاراته بالفوز رقم 18 على التوالي ، ليواصل تصدره للمسابقة برصيد 75 نقطة من خوض 29 لقاء ويحتاج لـ 4 نقاط لحسم لقب الدوري والحفاظ على لقبه المفضل.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم : وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

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