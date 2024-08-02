يوسف حمدي: الزمالك كسب عددا من اللاعبين الصاعدين..والمنتخب الأولمبي يسير في الطريق الصحيح

أشاد يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، بدور البرازيلي ميكالي مع المنتخب الأولمبي بعد الفوز على إسبانيا في المباراة الأخير بأولمبياد باريس.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "المنتخب الأولمبي يسير في الطريق الصحيح وزيزو والنني يقدمان أداء مميز للغاية وأتمنى لهم التوفيق في مباراة باراجواي، ويحسب لميكالي قيادة الفراعنة لتحقيق الانتصارات رغم الظروف الصعبة".

وأضاف: "الزمالك كسب عدد من اللاعبين الصاعدين في الفترة الأخيرة وجوميز مدرب شجاع لمشاركة هذا العدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمد السيد والحارس محمود الشناوي".

وأوضح: "يجب إراحة اللاعبين الكبار في الفترة المقبلة وأبرزهم عبدالله السعيد ودونجا وزيزو ومحمد شحاتة بسبب مباراة السوبر الأفريقي"