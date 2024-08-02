شبانة يتغنى بالنادي الأهلي بعد الفوز على البنك .."مين قده ؟"

تغنى الإعلامي محمد شبانة بالنتائج التي يقدمها الأهلي في دوري هذا الموسم، ووصوله لـ18 مباراة فوز على التوالي، في رقم تاريخي كسر به الأهلي رقمه السابق تحت قيادة المدير الفني البرتغالي مانيول جوزيه.

وتابع محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يذاع على فضائية etc أن الأهلي يسير على خطى ثابتة، ويحقق الانتصارات التالية تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، قائلًا: "مين قد الأهلي؟".

وقال : بأن وسام أبو علي قادر على تخطى حاجز الـ20 هدف هذا الموسم إذا سار على نفس معدل تسجيله للأهداف؛ مؤكدًا بأن حالة الخوف والترقب التي ظهرت على لاعبي الأهلي بعد تسجيل البنك لهدف التعادل ليس بسبب فقدان نقطتين؛ ولكن بسبب رغبتهم في أن يتخطى كولر رقم مانويل جوزيه.

وأكد شبانة، بأن الدوري محسوم للأهلي حتى في حالة الهزيمة من البنك الأهلي، واصفًا كريم فؤاد بـ"اللاعب صاحب المستوى المستقر".. ويرى أن ثنائية مروان عطية وأكرم توفيق أعطت صلابة للأهلي في وسط الملعب.