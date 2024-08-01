فارس الإيرانية تكشف طريقة اغتيال إسماعيل هنية

أكدت وكالة فارس الإيرانية أن التحقيقات أثبتت مسؤولية إسرائيل عن اغتيال هنية، مشيرة إلى أن المنزل الذي قتل فيه هنية أصيب بقذيفة دمرت سقفه ونوافذه.

وقالت وكالة فارس الإيرانية : عملية اغتيال هنية جرت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء حيث أصيب بقذيفة كما أصيب أحد حراسه بجروح خطيرة.

وانتقدت وكالة فارس الإيرانية مضمون تقرير نيويورك تايمز بشأن هنية.

وأضافت الوكالة الإيرانية : اغتيال الشهيد هنية تم بإطلاق مقذوف جو - أرض على محل إقامته ما أدى إلى تدمير أجزاء من نافذة شقته وسقفها.

وأشارت الوكالة إلى أن هنية قتل بمنزل في الطابق 4 من أحد الأبنية بمنطقة الزعفراني.