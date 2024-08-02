نجم الزمالك السابق يشيد بميكالي بعد تصدر منتخب مصر لمجموعته في الأولمبياد

أشاد وليد عبداللطيف، نجم منتخب مصر السابق، بالمدرب البرازيلي ميكالي بعد نجاحه في قيادة منتخب مصر الأولمبي لصدارة مجموعته في أولمبياد باريس.

وقال وليد عبداللطيف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، إنه لم يكن مؤيدا لقرار استدعاء ثلاثة لاعبين فوق السن لقائمة المنتخب الأولمبي، خاصة وأن هذه باريس 2024 تعد فرصة لهؤلاء الصغار للتعبير عن ذاتهم.

وواصل :" أرفض تماما فكرة انضمام ثلاثة لاعبين فوق السن لقائمة المنتخب الأولمبي، اللاعبون الصغار نجحوا في بلوغ هذه المرحلة والأفضل أن يستمروا لنهاية الرحلة بدلا من ضم لاعبين كبار".

وتابع :" أشيد جدا بالقائمين على المنتخب الأولمبي واتحاد الكرة المصري، وأنا واثق في أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم يتابع هؤلاء النجوم الصغار لضمهم للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة".