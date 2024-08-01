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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الصحة اللبناني: الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة لدينا تكفي لـ4 أشهر

صدى البلد

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس أبيض إن وزارة الصحة تغطي بشكل كامل احتياجات أي مصاب من جرحى الحروب بالتنسيق مع المستشفيات.

وعن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية قال إنه "لدينا من الأدوية والمستلزمات ما يكفي لـ 4 أشهر نحن لا نطلب الحرب ولكن واجبنا أخذ الإحتياط"، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها.

ولفت إلى أن هناك 100 ألف نازح، وهناك ما يزيد عن 25 فريق نقال في أماكن النزوح"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخطط في حال توسعت الاعتداءات وكان هناك زيادة كبيرة في موضوع النازحين.

وشدد على أن التجمعات عند حصول غارة قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها ونحذر منها.

بدوره، دعا نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون المستشفيات إلى "الاستعداد لاستقبال الجرحى والقتلى في حال تطورت الأوضاع الأمنية"، مبينا أن المعدات الطبيّة تكفي مدّة شهرين إلى 3 أشهر.

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