محليا وقاريا .. مارسيل كولر ملك الأرقام القياسية | تفاصيل

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بنظيره البنك الأهلي بفوز المارد الأحمر ضمن منافسات الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز وسام أبو علي للأهلي من ركلة حرة في الدقيقة 8 في اللقاء ، وألغت تقنية الفيديو هدف التعادل الذي أحرزه كريم بامبو في الدقيقة 92 من المباراة بداع التسلل.

وبهذا الهدف تصدر أبو علي قائمة الهدافين للدوري المصري برصيد 15 هدفا ويليه فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز ، برصيد 14 هدفا بالتساوي مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة.

وواصل المارد الأحمر ، انتصاراته بالفوز رقم 18 على التوالي ، ليواصل تصدره للمسابقة برصيد 75 نقطة من خوض 29 لقاء ويحتاج لـ 4 نقاط لحسم لقب الدوري والحفاظ على لقبه المفضل.

ويعد هذا الانتصار أطول سلسلة انتصارات للأهلي ليكسر رقمه القياسي ، ويكسر مارسيل كولر ارقام مانويل جوزيه وحسام البدري مع الشياطين الحمر.

ولم يقتصر مارسيل كولر المير الفني للأهلي تحطيم الأرقام القياسية محليا فقط بأطول سلسلة فوز متتالي في تاريخ الدوري المصري 18 مباراة ، بل وعلى المستوى القاري أيضا حيث أنه صاحب أطول سلسلة اللاهزيمة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 22 مباراة.