ضبط محاولة تهريب ضخمة بميناء أكتوبر الجاف.. جمارك القاهرة تكشف عن شبكة تزوير

نجحت إدارة جمارك القاهرة في إحباط محاولة تهريب كبيرة بميناء أكتوبر الجاف.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ومتابعة الأستاذ/ محمد نعمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة.

وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت لجنة جمركية مشكلة برئاسة محمود أحمد نصر، مدير الجمرك، وبالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركي، من ضبط شحنة مشبوهة تحمل البيان الجمركي رقم ٨٨٤/ ٢٠٢٤، والخاصة بشركة "و.ف"، والتي أُعلن عن محتواها على أنها "منظفات".

وبعد إجراء الفحص الدقيق للمستندات المقدمة من صاحب الشأن، وبالاستعانة بخبرات إدارة التعريفة، تبين وجود شبهة قوية في صحة التنازل المقدم. وعليه، تم تشكيل لجنة جمركية متخصصة لفحص الشحنة، ضمت نخبة من الخبراء والمفتشين الجمركيين.

وبعد إجراء الجرد والكشف الدقيق على الشحنة، تبين عدم مطابقة محتوياتها للإقرار الجمركي، مما أكد وجود محاولة لتهريب بضائع بطريقة غير مشروعة.

وبالتواصل مع الشركة المنتجة والصادرة للتنازل، تبين أن الشركة لم تصدر أي تنازل للشركة المستوردة، مما يؤكد حقيقة التزوير والتلاعب في المستندات.

وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر تهريب جمركي رقم ٢٠٢٤/١، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة بحوالي ٢،٠٦٠،٦٤٠ جنيه مصري.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها مصلحة الجمارك في مجال مكافحة التهريب، مما يؤكد على قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي تواجه التجارة الخارجية.