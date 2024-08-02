نشرة المرأة والصحة.. ضجة بسبب جميلة عوض وعادات يومية تحميك من القولون العصبي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور خلال استضافتها في برنامج صاحية السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.

يعد فقدان الدهون في الجسم والتخلص من الوزن الزائد هدفًا شائعًا للياقة البدنية، ولكن الطريقة الأفضل لتحقيقه غالبًا ما تثير الجدل، قد يكون الدمج بين تمارين القلب وتمارين القوة في برنامج التمرين الخاص بك هو المفتاح لفقد الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق، وفقًا للدراسات الحديثة يمكن أن يكون رفع الأثقال وتمارين القلب مفيدًا بنفس القدر لتقليل الدهون في الجسم.

يعد القولون من المشكلات الشائعة بشكل كبير بين جميع الأعمار ويسبب آلاما قوية جدا.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم مجموعة من العادات اليومية التى تساعد في علاج القولون.

حرصت الفنانة الشابة منة عرفة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في المالديف.