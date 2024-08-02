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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. ضجة بسبب جميلة عوض وعادات يومية تحميك من القولون العصبي

ضحايا طريق الضبعة
ضحايا طريق الضبعة المنتجين الأربعة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور خلال استضافتها في برنامج صاحية السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.

سحر| في 7 أيام فقط تخلص من الوزن الزائد

يعد فقدان الدهون  في الجسم والتخلص من الوزن الزائد هدفًا شائعًا للياقة البدنية، ولكن الطريقة الأفضل لتحقيقه غالبًا ما تثير الجدل، قد يكون الدمج بين تمارين القلب وتمارين القوة في برنامج التمرين الخاص بك هو المفتاح لفقد الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق، وفقًا للدراسات الحديثة يمكن أن يكون رفع الأثقال وتمارين القلب مفيدًا بنفس القدر لتقليل الدهون في الجسم.

4 عادات يومية تحميك من القولون العصبى.. تعرف عليها

يعد القولون من المشكلات الشائعة بشكل كبير بين جميع الأعمار ويسبب آلاما قوية جدا.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم مجموعة من العادات اليومية التى تساعد في علاج القولون.

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

حرصت الفنانة الشابة منة عرفة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في المالديف.

 

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