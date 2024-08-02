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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأولمبية الدولية تدعم بطلة الجزائر وتهدد باستبعاد الملاكمة من الأولمبياد

صدى البلد

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا تدعم فيه بقوة الملاكمة الجزائرية ايمان خليف وتؤكد سلامة اجراءات مشاركتها في اولمبياد باريس 2024 وانها تعرضت للظلم بإقصاءها من بطولة العالم 2023 بسبب اجراءات خاطئة من الاتحاد الدولي للملاكمة الذي لا تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية منذ 2019.

كما ادانت اللحنة الأولمبية الدولية الإنتهاكات التي تتعرض لها البطلة منذ الصباح وهددت باستبعاد رياضة الملاكمة من اولمبياد لوس انجليس 2028 في حالة عدم تأسيس اتحاد دولي جديد يدير اللعبة.

وشهدت منافسات الملاكمة النسائية في أولمبياد باريس 2024 مفاجأة غير متوقعة، حيث تأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى دور الثمانية بعد انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني بشكل مفاجئ.

تفاصيل المباراة أظهرت سيطرة خليف على النزال منذ البداية، حيث وجهت ضربة قوية أدت إلى تراجع كاريني واضطرارها للانسحاب، مما غير مجرى المباراة بشكل غير متوقع.

وكانت تقدمت اللجنة الأولمبية الجزائرية، ببيان رسمي حول الهجمات التي تتعرض له الملاكمة الجزائرية إيمان خليف قبل بدء مشاركتها في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وجاء فيه: “ تندد اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بشدة التصرف غير الأخلاقي الذي استهدف  بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة. إن مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، الألعاب الأولمبية. وقد اتخذت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلتنا”.

وتابع: “إيمان خليف تجسد روح التميز والعزيمة والصمود. لدينا ثقة كبيرة في قدراتها. آمالنا ودعمنا معك يا إيمان. الأمة كلها تقف خلفك، فخورون بإنجازاتك والشرف الذي تجلبينه للجزائر. دعونا نركز على موهبتك الرائعة والعمل الجاد الذي بذلتيه لتمثيل وطننا على الساحة العالمية”.

وطالبوا الجمهور بتشجيع  بطلتنا إيمان التي صارت تسبب الأرق للبعض بمستواها العالي جداً وسنقوم بكل الإجراءات الازمة لكل من يتطاول على ابطالنا.

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