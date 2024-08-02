مهاجم الأهلي السابق يوجه نصائحه لوسام أبو علي ويتوقع عدم استمرار تاو.. تفاصيل

وجه أحمد بلال نجم الأهلي الأسبق، نصائحه لوسام أبو علي مهاجم الأهلي وهداف الدوري، والذي انتقل للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية؛ مشيرًا إلى أن وسام يمتلك إمكانيات جيدة تجعله مؤهلًا لقيادة هجوم الأهلي.

وقال أحمد بلال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "وسام أبو علي مهاجم يمتاز بالتوقع السليم، يستطيع أن يسجل في كل مباراة هذا شيء رائع رغم إنه في المقابل يضيع فرص في المباريات؛ ولكن طالما يسجل فليس هناك أزمة".

وتابع بلال: "الضغوط ستكون أكثر على وسام أبو علي في الموسم المقبل وايضًا المراقبة عليه ستكون أكبر خلال المباريات، وأنصحه أن يتكيف مع هذه الظروف، لأن مهاجم النادي الأهلي لابد أن يتحمل كافة الضغوط".

وضرب بلال المثل بمحمد شريف مهاجم الأهلي السابق الذي سجل في موسم أكثر من 20 هدف ثم لم ينجح في التكيف مع الضغوط التي وقعت عليه في الموسم التالي ولم يستمر على نفس معدلاته التهديفية، ورحل في النهاية.

وأشاد أحمد بلال بما يقدمه السويسري كولر مع الأهلي، قائلًا بأن كولر يحقق الانتصارات المتتالية في ظروف أصعب من التي عاشها مانويل جوزيه، فكولر يلعب مباريات كثيرة مضغوطة، أمام في فترة جوزيه فكان هناك وقت للراحة بين المباراة والأخرى.

ويرى بلال أن مستوى طاهر محمد طاهر في المباريات الأخيرة سيقوده إلى الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، بعد فترة تراجع فيها مستواه، كما إنه يعتقد أن بيرسي تاو لن يستمر مع الأهلي والدليل تجربة كولر رضا سليم في مركزه خلال مباراتي سيراميكا والبنك الأهلي.