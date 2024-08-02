رئيس الزمالك السابق: توليت رئاسة النادي في وقت صعب ولم أكن أنام الليل

أكد محمد عامر، رئيس نادي الزمالك السابق، أنه تولى رئاسة القلعة البيضاء في توقيت صعب ولم يكن ينام الليل على الاطلاق بسبب ظروف النادي في هذا الوقت.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "كان معي مجموعة مميزة في مجلس الإدارة وحققنا نجحات في ظل الظروف الصعبة، وتعاقدت مع السويسري ديكستال والزمالك احتل معه المركز السادس بعدما كان في المركز السادس عشر".

وأضاف: "تعرضنا لانتقادات لاذعة بسبب التعاقد مع ديكستال بسبب راتبه القليل الذي كان يحصل عليه وهو 25 ألف دولار".