إعلام عبري: عشرات الطائرات على المدارج استعدادا لهجوم ضد إسرائيل

أفادت القناة "12" الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن عشرات الطائرات المقاتلة جاهزة للدفاع والهجوم في حالة شن أي ضربات ضد إسرائيل.

وقالت إن "القوات الجوية تجري دوريات مستمرة على طول حدود البلاد تحسبا لأي هجوم محتمل".

وأعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، والخطوط الجوية السويسرية، إلغاء جميع رحلات الركاب والبضائع من تل أبيب وإليها بداية من الخميس، وحتى الثامن من أغسطس.

من جانب آخر، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع "أكسيوس"، إن إدارة الرئيس جو بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وهي تستعد لاعتراض هذا الهجوم.

وتوقع هؤلاء المسؤولين أن يكون أي انتقام إيراني بنفس طريقة هجوم 13 أبريل على إسرائيل، ولكن ربما يكون أوسع نطاقاً، وقد يشمل أيضاً مشاركة حزب الله اللبناني.