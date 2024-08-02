تعليق البنك الأهلي على إلغاء هدف التعادل أمام الأهلي

علَقَ اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على خسارة فريقه أمام الأهلي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الممتاز.

وخسر البنك الأهلي أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة 32 بهدف نظيف سجله الدولي الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:

النتيجة العادلة في مباراة اليوم هي التعادل ، فلا أعلم سبب إلغاء الهدف الذي سجله كريم بامبو في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ولا أريد الحديث عن التحكيم، لأنه حديث بدون جدوى ، فقد تقدمنا بأكثر من شكوى لاتحاد الكرة ضد التحكيم ولم نلق أي رد.

وأضاف: كل ما يثار حول مفاوضات الزمالك مع النيجيري إسحاق يعقوب و لا أساس له من الصحة ، فاللاعب سيجدد تعاقده مع البنك الأهلي ، وسيستمر مع الفريق الموسم القادم.