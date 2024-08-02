ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

قال إسلام محمد، الناقد الرياضي، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي يرفض انضمام الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وعمر فرج، لصفوف الأحمر خلال الصيف الجاري.

وأوضح إسلام محمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، إن مارسيل كولر طالب إدارة الأهلي بضم مهاجم إفريقي قوي، رافضا ضم الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وعمر فرج.

وتابع إسلام محمد، إن محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي تلقى عرضا جديدا من نادي مونبيلييه الناشط بالدوري الفرنسي، بعد ساعات من عرض مواطنه نيس.

وأفاد الناقد الرياضي، إن عمرو السولية طالب إدارة الأهلي بمنحه إسبوعا لتحديد موقفه من التمديد للأحمر في ظل تلقيه عرضا ضخما من جانب السويحلي الليبي.