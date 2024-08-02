نائب رئيس الوحدة السعودي يثير الجدل حول صفقة محمد الشناوي

رفض عبدالله بن خالد باجمال ، نائب الرئيس التنفيذي بنادي الوحدة السعودي، الكشف عن حقيقة التقارير التي ربطت ناديه بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس عرين الأهلي، خلال الصيف الحالي.

وقال عبدالله بن خالد باجمال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، إن محمد الشناوي حارس مرمى كبير ويعد من أفضل الحراس في القارة الأفريقية ولكنه لا يستطيع الإفصاح عن صحة هذه المعلومة من عدمها.

وأوضح إنه ليس مخولا له الحديث عن هذه الصفقة، في ظل وجود مسئولين عن ذلك في نادي الوحدة السعودي.

وأكمل نائب الرئيس التنفيذي بنادي الوحدة السعودي: " كثرة الإنجازات هي السبب في زيادة شعبية أي نادي ، ومتاجر الأدوات الرياضية مصدر أساسي لدخل الأندية في السعودية ".

وأردف:" الرعاية والمتاجر و صور النجوم تجلب ما لا يقل عن 10 مليون ريال سنويا لنادي الوحدة، ورابطة الأندية السعودية قامت بتخصيص مدير علاقات عامة للاعبين الأجانب في كل فريق".