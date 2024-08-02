شكاوي بالجملة من الرياضيين من تنظيم أولمبياد باريس .. تفاصيل

انتقد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد التنظيم في أولمبياد باريس 2024، كاشفًا وقائع للرياضيين هناك تعكس سوء تنظيم فرنسا لهذا الحدث العالمي.

وقال بليغ أبو عايد في رسالته من باريس لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc ويقدمه الإعلامي محمد شبانة: "هناك الكثير من الشكاوي للرياضيين في باريس، تخيل أن هناك "حمام مشترك" للاعبين هناك، أمر غير معقول".

وتابع: "اللاعبون يقفوا في طوابير من أجل الحصول على طعام، من المفترض أن تكون الأجواء هناك أكثر استقرارًا للحفاظ على اللاعبين".

وواصل: "ليس هناك مقارنة بين المدينة الرياضية في مصر وبين نظيرتها في باريس، وأتوقع أن يكون تنظيم مصر لدورة الألعاب الأفريقية في 2027 على أفضل ما يكون".

وأكمل: "طموحاتنا كبيرة في المنتخب الأولمبي، نحلم بميدالية تاريخية في الألعاب الجماعية، ومنتخب مصر قادر على عبور باراجواي".