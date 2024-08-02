بايدن يؤكد لنتنياهو التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات القادمة من إيران

أعلن البيت الأبيض، في بيان عاجل له منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس وزراء إسرائيل التزامه بأن تل أبيب ضد جميع التهديدات القادمة من إيران.

وقال البيان إن "الرئيس بايدن ناقش الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، بما في ذلك ضد الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، لتشمل نشر قدرات عسكرية أمريكية دفاعية جديدة".

وأضاف أن " الرئيس أكد على أهمية الجهود الجارية لتهدئة التوترات الأوسع في المنطقة".

من جانب آخر، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع "أكسيوس"، إن إدارة الرئيس جو بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وهي تستعد لاعتراض هذا الهجوم.

وتوقع هؤلاء المسؤولين أن يكون أي انتقام إيراني بنفس طريقة هجوم 13 أبريل على إسرائيل، ولكن ربما يكون أوسع نطاقاً، وقد يشمل أيضاً مشاركة حزب الله اللبناني.