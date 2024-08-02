قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بوينج تنتخب كيلي أورتبيرج رئيساً ومديراً تنفيذياً للشركة

كيلي أورتبيرج
كيلي أورتبيرج

انتخب مجلس إدارة شركة بوينج العالمية، روبرت ك. "كيلي" أورتبيرج"كيلي" أورتبيرج رئيساً ومديراً تنفيذياً جديداً للشركة اعتباراً من 8 أغسطس 2024. كما سيكون أورتبيرج عضواً في مجلس إدارة بوينج.

سيشغل كيلي هذا المنصب بعد ديف كالهون الذي أعلن في وقت سابق من العام الجاري عن نيته في مغادرة الشركة، بعد أن شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي منذ يناير 2020 ومنصب عضو مجلس إدارة بوينج منذ عام 2009.

قال ستيفن مولينكوف، رئيس مجلس إدارة بوينج: "أجرى مجلس الإدارة عملية بحث شاملة وموسعة على مدار الأشهر الماضية لاختيار الرئيس التنفيذي القادم لشركة بوينج، ورأى بأن كيلي يتمتع بالمهارات والخبرة المناسبة لقيادة بوينج في رحلتها التالية. يتميز كيلي بكونه قائد متمرس يحظى باحترام كبير في قطاع الطيران، ويمتلك سمعة طيبة في بناء فرق قوية وإدارة شركات الهندسة والتصنيع المعقدة. ونتطلع إلى العمل معه ليقود بوينج خلال هذه الفترة المهمة في تاريخها الطويل".

وأضاف مولينكوف: "يرغب مجلس الإدارة أيضاً بتوجيه الشكر إلى ديف كالهون على قيادته القوية لبوينج، أولاً كرئيس ثم كرئيس تنفيذي، عندما تولى قيادة الشركة خلال التحديات التي خاضتها في السنوات الأخيرة".

من جانبه قال أورتبيرج: "أشعر بفخر شديد بانضمامي إلى هذه الشركة الشهيرة، حيث تتمتع بوينج بتاريخ هائل وغني كشركة رائدة في قطاعنا. ويسرني أن أعمل مع أكثر من 170 ألف موظف متفانٍ في الشركة لمواصلة هذا التقليد ووضع السلامة والجودة في المقدمة. هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، وأنا أتطلع إلى مباشَرَةِ مهامي قريباً".

يبلغ أورتبيرج من العمر 64 عاماً، ويجلب إلى منصبه الجديد ما يزيد عن 35 عاماً من الخبرة في قيادة قطاع الطيران. بدأ حياته المهنية عام 1983 كمهندس في شركة Texas Instruments، ثم انضم إلى شركة Rockwell Collins في عام 1987 كمدير برامج وشغل مناصب قيادية تزايدت بأهميتها في الشركة قبل أن يصبح رئيساً ومديراً تنفيذياً لها في عام 2013. وبعد خمس سنوات من قيادة شركة Rockwell Collins، أدار عملية تكامل الشركة مع United Technologies وRTX حتى مغادرته RTX في عام 2021. كما شغل عدداً من المناصب القيادية المهمة في القطاع، شملت العمل في مجلس إدارة RTX.

إضافةً إلى ذلك، يعمل أورتبيرج كعضو في مجلس إدارة شركة Aptiv PLC، وهي شركة تقنية عالمية ورائدة في مجال هندسة أنظمة المركبات. وهو الرئيس السابق لتجمع صناعات الطيران والفضاء (AIA).

أورتبيرج حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة أيوا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد ..نجوم الفن يودعون جثامين المنتجين الثلاثة بالبكاء والدموع في جنازة شعبية ضحايا حادث العلمين بكفر الزيات ..صور

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة المنتج حسام شوقي وأحمد العوضي بجانبها

بعد توقعات ارتفاع سعر عيار 21 إلى 4 آلاف جنيه.. شعبة الذهب ترد

تأخر 15 دقيقة.. هل أثار كهربا أزمة جديدة مع كولر بعد عدم مشاركته أمام البنك الأهلي؟

بعد تدهور حالته .. وفاة المنتج تامر فتحي الناجي من حادث الضبعة

بعد وفاه المنتجين الثلاثة..استمرار نزيف الاسفلت بمحور الضبعة بمصرع 3 وإصابة 4

قلبه لم يتحمل..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي ضحية حادث الضبعة

ترشيحاتنا

الإعدام عقوبة البلطجة في هذه الحالة طبقا للقانون..تعرف عليها

30 جنيهاً |تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع بعد قرار الحكومة.. والبيض مفاجأة

النقل تُطلق أتوبيسات فاخرة لتوصيل الركاب من القاهرة والإسكندرية للعلمين|إليك المواعيد والتفاصيل

نقيب المهن التمثيلية يشارك في تشييع جثامين المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة..صور

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يشاركان في جنازة منتجين المتحدة ضحايا حادث الضبعة..صور

توهجات شمسية قوية تتسبب في قطع الكهرباء بعدد من الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد فستانها الأخير المثير للجدل.. أغرب 5 إطلالات لـ هند عاكف

تأخر 15 دقيقة.. هل أثار كهربا أزمة جديدة مع كولر بعد عدم مشاركته أمام البنك الأهلي؟

بالجلابية الصعيدي والشال الفلسطيني.. ويجز يشعل حفل افتتاح مهرجان صيف بنغازي

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-