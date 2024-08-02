شاهد .. تلاوة القرآن الكريم في جنازة ضابط أمريكي مسلم .. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق جانب من جنازة الضابط الذي يخدم في صفوف الشرطة الأمريكية، محمد سعيد البجلي، حيث يسمع صوت تلاوة القرآن خلال مراسم الدفن.

وذكرت شبكة "فوكس 2 ديترويت" الأمريكية أن الضابط محمد سعيد قتل يوم الأحد الماضي على يد شخص يدعى مايكل لوبير.

ونقلت الشبكة عن الشرطة الأمريكية قولها إنه "تم استدعاء الضابط إلى مغسلة سيارات بالقرب من أوكوود وديكس عندما اكتشف لوبيز ومعه عدة حقائب ولكن بدون مركبة. ثم ذهب للتحقق مما إذا كان لوبيز بلا مأوى ويحتاج إلى المساعدة، لكن لوبيز هرب".

وأشارت الشرطة إلى أن سعيد طارد لوبيز إلا أن الأخير أخرج سلاحًا ناريًا وأطلق النار عليه ما أسفر عن وقاته.