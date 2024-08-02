ترامب: إجمالي التبرعات لحملتي الانتخابية وصلت لـ327 مليون دولار

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إجمالي التبرعات التي حصلت عليها حملته الانتخابية وصلت لـ327 مليون دولار.

وأضاف خلال كلمة له أمام تجمع انتخابي: "حملتي الانتخابية جمعت تبرعات بقيمة 139 مليون دولار في شهر يوليو".

وتمثل هذه الحصيلة زيادة كبيرة عن ما تم جمعه في يونيو الماضي، عندما جمعت حملته والمجموعات التابعة الأخرى ما يقل قليلاً عن 112 مليون دولار.

ولم تعلن حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي في طريقها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، عن إجمالي تبرعاتها في يوليو المنصرم بعد، لكنها قالت إنها جمعت 200 مليون دولار في الأسبوع الأول فقط من حملتها.

وبحلول نهاية يونيو، كان لدى حملة الرئيس جو بايدن 240 مليون دولار قبل أن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي، نقدًا في متناول اليد، وتسيطر هاريس الآن على بعض هذه الأموال على الأقل، بحسب مجلة "بوليتيكو".