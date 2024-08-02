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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني ونظيره الإيراني يبحثان "التصعيد الخطير" في المنطقة بعد اغتيال هنية

صدى البلد

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع القائم بأعمال وزير الخارجية  الإيراني علي باقري كني، "التصعيد الخطير" الذي تشهده المنطقة، وتداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، في بيان لها، أن الصفدي بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، أيضاً "سبل خفض التصعيد، وحماية المنطقة من التبعات الكارثية المترتبة عليه".

وبحسب البيان الأردني، "يشكل وقف العدوان على غزة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد".

واتفق المسؤولان، بحسب الوكالة، على عقد لقاء قريب لبحث الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية الأردني قد قال في مؤتمر صحفي، الخميس، عقده مع وزير خارجية لوكسمبورغ إن بلاده "لن تكون ميداناً لأي معركة، وأن المملكة ستواجه أي انتهاك لمجالها الجوي".

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