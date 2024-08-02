شومر يقدم مشروع قانون لحرمان رؤساء أمريكا من الحصانة الجنائية

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الخميس، عن مشروع قانون بعنوان "لا للملوك" يهدف إلى ضمان عدم تمتع رؤساء الولايات المتحدة بالحصانة من الملاحقة الجنائية.

وقالت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، إن مشروع القانون يأتي كرد مباشر على حكم المحكمة العليا، الشهر الماضي، بمنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعض الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب أفعاله أثناء تتوليه المنصب.

وأشارت إلى أنه حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فإنه سيواجه تحديات كبيرة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حلفاء ترامب الجمهوريون.

وقال شومر في بيان، إنه "نظراً للتداعيات الخطيرة والمترتبة على حُكم المحكمة، فإن هذا التشريع سيكون الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتصحيح السابقة الخطيرة التي قدمها حُكم ترامب".

وأضاف: "مع هذا التجاوز الصارخ، فإن الكونجرس لديه التزام، وسُلطة دستورية، للعمل على ضبط السُلطة القضائية".

ويهدف التشريع، الذي أطلق عليه شومر اسم قانون "لا للملوك"، إلى ضمان عدم أحقية الرؤساء ونواب الرؤساء الحاليين أو السابقين في التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية عن الجرائم المزعومة.