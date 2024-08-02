قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شومر يقدم مشروع قانون لحرمان رؤساء أمريكا من الحصانة الجنائية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الخميس، عن مشروع قانون بعنوان "لا للملوك" يهدف إلى ضمان عدم تمتع رؤساء الولايات المتحدة بالحصانة من الملاحقة الجنائية.

وقالت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، إن مشروع القانون يأتي كرد مباشر على حكم المحكمة العليا، الشهر الماضي، بمنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعض الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب أفعاله أثناء تتوليه المنصب.

وأشارت إلى أنه حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فإنه سيواجه تحديات كبيرة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حلفاء ترامب الجمهوريون.

وقال شومر في بيان، إنه "نظراً للتداعيات الخطيرة والمترتبة على حُكم المحكمة، فإن هذا التشريع سيكون الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتصحيح السابقة الخطيرة التي قدمها حُكم ترامب".

وأضاف: "مع هذا التجاوز الصارخ، فإن الكونجرس لديه التزام، وسُلطة دستورية، للعمل على ضبط السُلطة القضائية".

ويهدف التشريع، الذي أطلق عليه شومر اسم قانون "لا للملوك"، إلى ضمان عدم أحقية الرؤساء ونواب الرؤساء الحاليين أو السابقين في التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية عن الجرائم المزعومة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد ..نجوم الفن يودعون جثامين المنتجين الثلاثة بالبكاء والدموع في جنازة شعبية ضحايا حادث العلمين بكفر الزيات ..صور

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة المنتج حسام شوقي وأحمد العوضي بجانبها

بعد توقعات ارتفاع سعر عيار 21 إلى 4 آلاف جنيه.. شعبة الذهب ترد

تأخر 15 دقيقة.. هل أثار كهربا أزمة جديدة مع كولر بعد عدم مشاركته أمام البنك الأهلي؟

بعد تدهور حالته .. وفاة المنتج تامر فتحي الناجي من حادث الضبعة

بعد وفاه المنتجين الثلاثة..استمرار نزيف الاسفلت بمحور الضبعة بمصرع 3 وإصابة 4

قلبه لم يتحمل..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي ضحية حادث الضبعة

ترشيحاتنا

الإعدام عقوبة البلطجة في هذه الحالة طبقا للقانون..تعرف عليها

30 جنيهاً |تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع بعد قرار الحكومة.. والبيض مفاجأة

النقل تُطلق أتوبيسات فاخرة لتوصيل الركاب من القاهرة والإسكندرية للعلمين|إليك المواعيد والتفاصيل

نقيب المهن التمثيلية يشارك في تشييع جثامين المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة..صور

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يشاركان في جنازة منتجين المتحدة ضحايا حادث الضبعة..صور

توهجات شمسية قوية تتسبب في قطع الكهرباء بعدد من الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد فستانها الأخير المثير للجدل.. أغرب 5 إطلالات لـ هند عاكف

تأخر 15 دقيقة.. هل أثار كهربا أزمة جديدة مع كولر بعد عدم مشاركته أمام البنك الأهلي؟

بالجلابية الصعيدي والشال الفلسطيني.. ويجز يشعل حفل افتتاح مهرجان صيف بنغازي

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-