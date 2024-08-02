لديها نية الرجوع للفن وأحمد زكي كان زميلها بالدراسة| أسرار تكشفها الفنانة شهيرة

كشفت الفنانة القديرة شهيرة حقيقة اعتزالها الفن وطبيعة علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي.

وأكدت الفنانة القديرة شهيرة، أنها لم تعتزل الفن حتى تعود من الاعتزال؛ مشيرة إلى أن كل ما تردد في هذا الشأن مجرد شائعات.

وأوضحت شهيرة، أن لديها نية الرجوع للتمثيل ولكن الفكرة تكمن في الورق الجيد، مشيرة إلى أن البعض يوجه لها اللوم بسبب أن نجلها الكاتب عمرو محمود ياسين، من أكبر مؤلفي الدراما في مصر ويقدم ورق جيد ولا يقوم بترشيحها في أعماله الدرامية.

وأكدت شهيرة، قائلة: «أنا ما اعتزلتش الفن، والفنان لا يمكن ان يعتزل، لكن ممكن يبتعد وانا ابتعدت بسبب شعوري في وقت من الأوقات بالتفرغ لحياتي الشخصية، بالرغم من اني أنا ابتعدت عن الفن من بدري ولم أقدم تاريخ كبير، وشعرت إني لازم اتفرغ لرب العالمين أكثر، وحب الفن والموهبة اللي ربنا ادهالي، وأنا خريجة معهد تمثيل، وكل هذه الأشياء كانت بتشغلني عن ربنا، وكان لازم ابعد عن الحاجة اللي بحبها وبعشقها مش اعتزل».

وقالت شهيرة: إن الفنان الراحل أحمد زكي كان «زميل ديسك واحد»، وكانت تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ أن كان عمرهما 18 عامًا، وحتى أن توفاه الله، وظلت الصداقة بينهما مستمرة بعد زواجها من الفنان الراحل محمود ياسين.

وأوضحت شهيرة، أن أحمد زكي، عند علمه بوجود علاقة عاطفية بينها وبين محمود ياسين، أراد الاطمئنان على أنها علاقة جادة سوف تنتهي بالزواج، وهذا كل ما يهمه، مؤكدة على أنه كان أكثر من صديق وبعد وفاته شعرت أنها فقدت شيئًا كبيرًا من حياتها.

وتابعت شهيرة، قائلة: «أحمد زكي كانت تفاصيل حياته بيحكهالي، وقصصه العاطفية وزواجه من هالة فؤاد، ولما ربنا مَنّ عليا بالحج كذا مرة فكرت أخده معايا الحج، ولما عرضت عليه رحب جدًا وطلع معايا وحج.. والمقبرة اللي مدفون فيها دلوقتي أنا اللي جايبهاله قبل وفاته بـ 6 سنين، وكان بيخاف لما أقوله لازم يبقى عندك مقبرة، كان يقولي هاتي أنتي وأنا هدفع حقها .. وده اللي حصل فعلاً».

وفي الفيديو التالي نكشف أسرارا أكثر عن حياة الفنانة شهيرة.