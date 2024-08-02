قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

لديها نية الرجوع للفن وأحمد زكي كان زميلها بالدراسة| أسرار تكشفها الفنانة شهيرة

صدى البلد

كشفت الفنانة القديرة شهيرة حقيقة اعتزالها الفن وطبيعة علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي. 

وأكدت الفنانة القديرة شهيرة، أنها لم تعتزل الفن حتى تعود من الاعتزال؛ مشيرة إلى أن كل ما تردد في هذا الشأن مجرد شائعات.

وأوضحت شهيرة،  أن لديها نية الرجوع للتمثيل ولكن الفكرة تكمن في الورق الجيد، مشيرة إلى أن البعض يوجه لها اللوم بسبب أن نجلها الكاتب عمرو محمود ياسين، من أكبر مؤلفي الدراما في مصر ويقدم ورق جيد ولا يقوم بترشيحها في أعماله الدرامية.

وأكدت شهيرة، قائلة: «أنا ما اعتزلتش الفن، والفنان لا يمكن ان يعتزل، لكن ممكن يبتعد وانا ابتعدت بسبب شعوري في وقت من الأوقات بالتفرغ لحياتي الشخصية، بالرغم من اني أنا ابتعدت عن الفن من بدري ولم أقدم تاريخ كبير، وشعرت إني لازم اتفرغ لرب العالمين أكثر، وحب الفن والموهبة اللي ربنا ادهالي، وأنا خريجة معهد تمثيل، وكل هذه الأشياء كانت بتشغلني عن ربنا، وكان لازم ابعد عن الحاجة اللي بحبها وبعشقها مش اعتزل».

وقالت شهيرة: إن الفنان الراحل أحمد زكي كان «زميل ديسك واحد»، وكانت تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ أن كان عمرهما 18 عامًا، وحتى أن توفاه الله، وظلت الصداقة بينهما مستمرة بعد زواجها من الفنان الراحل محمود ياسين.

وأوضحت شهيرة، أن أحمد زكي، عند علمه بوجود علاقة عاطفية بينها وبين محمود ياسين، أراد الاطمئنان على أنها علاقة جادة سوف تنتهي بالزواج، وهذا كل ما يهمه، مؤكدة على أنه كان أكثر من صديق وبعد وفاته شعرت أنها فقدت شيئًا كبيرًا من حياتها.

وتابعت شهيرة، قائلة: «أحمد زكي كانت تفاصيل حياته بيحكهالي، وقصصه العاطفية وزواجه من هالة فؤاد، ولما ربنا مَنّ عليا بالحج كذا مرة فكرت أخده معايا الحج، ولما عرضت عليه رحب جدًا وطلع معايا وحج.. والمقبرة اللي مدفون فيها دلوقتي أنا اللي جايبهاله قبل وفاته بـ 6 سنين، وكان بيخاف لما أقوله لازم يبقى عندك مقبرة، كان يقولي هاتي أنتي وأنا هدفع حقها .. وده اللي حصل فعلاً».

وفي الفيديو التالي نكشف أسرارا أكثر عن حياة الفنانة شهيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

ترشيحاتنا

القناة الناقلة لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس

صدمتهم سيارة طائشة.. مصرع شقيقتين وإصابة والدهم في حادث بالمنوفية

بعد زيارة لبنان.. وزير دفاع بريطانيا يصل إلى إسرائيل لبحث مساعي التهدئة

اصابة 5 أشخاص في انقلاب ميني باص أمام الريف الأوروبي بالشيخ زايد

الزراعيين: مشروع المانجروف يحول سواحل البحر الأحمر إلى مركز عالمي للسياحة البيئية

مصرع وإصابة 24 شخصا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل في مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-