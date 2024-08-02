ترامب يفتح النار على إدارة بايدن بعد صفقة تبادل السجناء مع روسيا

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدارة الرئيس جو بايدن في أعقاب تبادل العديد من السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا يوم الخميس، وطرح أسئلة حول مضمونها واحتمال "دفع نقدي".

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال: "متى سنكتشف تفاصيل تبادل السجناء مع روسيا؟ كم عدد الأشخاص الذين سلمناهم إليهم والعكس؟ هل دفعنا لهم النقود؟ هل يدفعون لنا النقود (رجاء أحذفوا هذا السؤال لأنني متأكد من أن الجواب لا)؟".

وأضاف: "هل نطلق سراح القتلة وقطاع الطرق؟ فقط أتساءل لأننا لم نحصل أبدا على صفقة جيدة في أي شيء، وخاصة في تبادل السجناء".

وأشار ترامب إلى أنه يعتقد أن المفاوضين الأمريكيين هم دائما وصمة عار، وقال: "لقد أعدت العديد من السجناء ولم أعط أي شيء للجانب الآخر، ولم أعط المال أبدا، القيام بذلك سيخلق سابقة للمستقبل".

وقد أجرت روسيا وعدة دول غربية يوم الخميس عملية تبادل للسجناء كبيرة، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا.

هذا وكشفت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس، أن جهاز الاستخبارات التركي أجرى في العاصمة أنقرة أكبر عملية تبادل للسجناء في السنوات الأخيرة شملت 26 سجينا من 7 دول.

