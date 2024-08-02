البيت الأبيض: سنواصل الجهود للإفراج عن الأمريكي فوجل المسجون في روسيا

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل الجهود للإفراج عن الموظف السابق في السفارة الأمريكية بموسكو مارك فوجل المسجون في روسيا.

وقال كيربي في حديث لقناة "فوكس نيوز"، تعليقا على عدم إدراج فوجل على القائمة لتبادل السجناء مع روسيا، يوم الخميس: "هذا لا يعني أن اهتمامنا بفوغل انتهى، بل إنه يزداد وتجري هناك مفاوضات مستمرة الآن".

وأكد أن الولايات المتحدة ستسعى لإعادة كل مواطن أمريكي محتجز في الخارج.

وجاء ذلك ردا على اتهامات عائلة فوجل للبيت الأبيض بأنه تجاهل قضيته.

يذكر أن الموظف السابق في السفارة الأمريكية في موسكو، مارك فوجل، البالغ 61 عاما من العمر، اعتقل بمطار "شيريميتيفو" الدولي بضواحي موسكو في عام 2021 بتهمة تهريب المخدرات. وحكم عليه بالسجن 14 عاما.

ويأتي ذلك على خلفية عملية كبرى لتبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.