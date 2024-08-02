موعد تشييع جنازة إسماعيل هنية لمثواه الأخير بالدوحة

يقام في العاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد إسماعيل هنية ليوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في العاصمة القطرية.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس دعت بالأمس الجميع لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية بعد صلاة الجمعة في كل المساجد.

كما طالبت الحركة الشعب الفلسطيني الثائر في الضفة الغربية المحتلة لجعل الجمعة يوم غضبٍ عارم في وجه الاحتلال المجرم ومستوطنيه الإرهابيين.

وفي وقت سابق؛ أعلنت حركة حماس في نبأ عاجل لها، اغتيـ ـال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر الأربعاء "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.