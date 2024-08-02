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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تلتقي ممثلي شركات توطين صناعة مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

صدى البلد

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس،  قيادات وممثلى شركات أحد التحالفات المحلية والعالمية، والمهتمة بتوطين صناعة المهمات الميكانيكية والمكونات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة فكرة إنشاء مصنع للتحالف داخل مصر، وبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتوطين وتطوير الصناعة المصرية باعتبارها هدفاً إستراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة، وصناعة المهمات الكهروميكانيكية، وإلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص تذليل كافة العقبات، وتقديم كافة سبل الدعم لشركات ومصانع القطاع الخاص لتشجيعها على توطين كافة المهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها الطلمبات.

واستهل نائب وزير الإسكان، اللقاء، بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لكافة شركات ومصانع القطاع الخاص المهتمة لنجاح توطين صناعة كافة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية والتكليفات الصادرة في ذات الشأن.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمهمات الكهروميكانيكية خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والخطط الاستثمارية للجهات التابعة للوزارة، وإنشاء المدن الجديدة، وما يتبع من مشروعات مرافق لخدمة تلك المناطق.

واستعرض ممثلو شركات التحالف فكرة الشراكة وإنشاء التحالف والهدف منه في تطوير وتوطين صناعة الطلمبات من خلال إنشاء مصنع للطلمبات في مصر، واعتباره مركزا إقليميا للتوزيع في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، كما استعرض ممثلو التحالف حجم الشركات وتاريخ إنشائها ومجالات العمل بها، كما تم مناقشة سابقة خبرة التحالف في توريد طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ومناقشة أهمية متابعة وتقييم أداء تلك الطلمبات، والتأكد من إتباع كافة متطلبات التشغيل والصيانة القياسي لها.

وأكد ممثلو التحالف قدرتهم على التعامل مع حجم الاحتياج الكبير والإنتاج الكمي للطلمبات، وأنهم سيشاركون في كافة الفرص المتاحة لتنفيذ خطط الوزارة في توطين الصناعة، وأشاروا إلى خدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الدائمة التي يتم تقديمها لكافة العملاء لضمان استدامة عمل المعدات التي يتم إنتاجها من خلالهم، وتقديم كافة سبل الدعم لهم من خلال التدريب على التشغيل والصيانة القياسي لها.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وجادة وفقاً لخطة عمل تستهدف إنشاء مصنع الطلمبات بمصر، وإنتاج الدفعة الأولى من الطلمبات المستهدفة وفقاً لاحتياجات السوق المحلية والعالمية، وضرورة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

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