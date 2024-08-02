قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أستراليا توجه طلبا عاجلا إلى دولة الاحتلال| ماذا فيه؟

ارشيفي
ارشيفي

وجهت أستراليا طلبا عاجلا إلي دولة الاحتلال بضرورة تغيير استراتيجية تنسيقها مع المنظمات الإنسانية لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، بعد مقتل موظفين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" بقصف إسرائيلي.

وقالت الخارجية الأسترالية في بيان لها؛ ففي إطار نتائج التحقيق المكتمل، في غارة شنها جيش الاحتلال على هدف في قطاع غزة، وأدت إلى مقتل 7 موظفين في المنظمة غير الربحية وبينهم مواطنة أسترالية.

وشددت الحكومة الأسترالية على أنه أفضل حماية للعاملين في مجال الإغاثة، والمدنيين تتمثل في "وقف إطلاق النار".

وبينت وزيرة الخارجية بيني وونغ، إن الحكومة ستنفذ جميع توصيات  بينسكين مؤكدة على دعواتها لوقف إطلاق النار.

وأضافت في بيان: "نحن نعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإصلاح تنسيقها مع المنظمات الإنسانية، لضمان عدم تكرار وفاة زومي فرانككوم وزملائها في وورلد سنترال كيتشن المأساوية".

وتابعت "ستستمر الحكومة الأسترالية حتى يتم وضع الحماية المناسبة لعمال الإغاثة.

يشار إلى أن التحقيق جرى بإشراف قائد القوات الجوية الأسترالية مارك بنسكين.

وأكد بينسكين أن ضربات الجيش الإسرائيلي على مركبات موظفي الإغاثة كانت نتيجة لفشل خطير في اتباع إجراءات الجيش الإسرائيلي، والتحديد الخاطئ والأخطاء في اتخاذ القرار.

وكتب: "إن تقييمي هو أن ضربة الجيش الإسرائيلي على عمال الإغاثة في مطبخ العالم المركزي لم تكن موجهة عن عمد أو عن علم ضد مطبخ العالم المركزي".

واوضح أن الوفيات كانت نتيجة لفشل خطير في اتباع إجراءات جيش الدفاع الإسرائيلي، والتعريف الخاطئ والأخطاء في اتخاذ القرار - بما يتفق مع تقييم جيش الدفاع الإسرائيلي بأن الحادث كان "خطأ جسيمًا".

وأوصى أستراليا بطلب تحديثات منتظمة عن عملية التحقيق، وإطلاع أسرة السيدة فرانككوم والمدافعين عن طلباتهم، من بين مجموعة من الاقتراحات الأخرى.

وشددت التوصيات على ضرورة العمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإصلاح تنسيقها مع المنظمات الإنسانية، لضمان عدم ضياع الأرواح التي زهقت للمواطنة الأسترالية زومي فرانككوم وزملائها في "المطبخ المركزي العالمي" سدى ومن أجل عدم تكرار ذلك.

وكانت أستراليا عينت قائد القوات الجوية الأسترالية مارك بنسكين، في شهر أبريل الماضي، كمحقق خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

ترشيحاتنا

القناة الناقلة لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس

صدمتهم سيارة طائشة.. مصرع شقيقتين وإصابة والدهم في حادث بالمنوفية

بعد زيارة لبنان.. وزير دفاع بريطانيا يصل إلى إسرائيل لبحث مساعي التهدئة

اصابة 5 أشخاص في انقلاب ميني باص أمام الريف الأوروبي بالشيخ زايد

الزراعيين: مشروع المانجروف يحول سواحل البحر الأحمر إلى مركز عالمي للسياحة البيئية

مصرع وإصابة 24 شخصا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل في مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-