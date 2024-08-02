أستراليا توجه طلبا عاجلا إلى دولة الاحتلال| ماذا فيه؟

وجهت أستراليا طلبا عاجلا إلي دولة الاحتلال بضرورة تغيير استراتيجية تنسيقها مع المنظمات الإنسانية لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، بعد مقتل موظفين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" بقصف إسرائيلي.

وقالت الخارجية الأسترالية في بيان لها؛ ففي إطار نتائج التحقيق المكتمل، في غارة شنها جيش الاحتلال على هدف في قطاع غزة، وأدت إلى مقتل 7 موظفين في المنظمة غير الربحية وبينهم مواطنة أسترالية.

وشددت الحكومة الأسترالية على أنه أفضل حماية للعاملين في مجال الإغاثة، والمدنيين تتمثل في "وقف إطلاق النار".

وبينت وزيرة الخارجية بيني وونغ، إن الحكومة ستنفذ جميع توصيات بينسكين مؤكدة على دعواتها لوقف إطلاق النار.

وأضافت في بيان: "نحن نعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإصلاح تنسيقها مع المنظمات الإنسانية، لضمان عدم تكرار وفاة زومي فرانككوم وزملائها في وورلد سنترال كيتشن المأساوية".

وتابعت "ستستمر الحكومة الأسترالية حتى يتم وضع الحماية المناسبة لعمال الإغاثة.

يشار إلى أن التحقيق جرى بإشراف قائد القوات الجوية الأسترالية مارك بنسكين.

وأكد بينسكين أن ضربات الجيش الإسرائيلي على مركبات موظفي الإغاثة كانت نتيجة لفشل خطير في اتباع إجراءات الجيش الإسرائيلي، والتحديد الخاطئ والأخطاء في اتخاذ القرار.

وكتب: "إن تقييمي هو أن ضربة الجيش الإسرائيلي على عمال الإغاثة في مطبخ العالم المركزي لم تكن موجهة عن عمد أو عن علم ضد مطبخ العالم المركزي".

واوضح أن الوفيات كانت نتيجة لفشل خطير في اتباع إجراءات جيش الدفاع الإسرائيلي، والتعريف الخاطئ والأخطاء في اتخاذ القرار - بما يتفق مع تقييم جيش الدفاع الإسرائيلي بأن الحادث كان "خطأ جسيمًا".

وأوصى أستراليا بطلب تحديثات منتظمة عن عملية التحقيق، وإطلاع أسرة السيدة فرانككوم والمدافعين عن طلباتهم، من بين مجموعة من الاقتراحات الأخرى.

وشددت التوصيات على ضرورة العمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإصلاح تنسيقها مع المنظمات الإنسانية، لضمان عدم ضياع الأرواح التي زهقت للمواطنة الأسترالية زومي فرانككوم وزملائها في "المطبخ المركزي العالمي" سدى ومن أجل عدم تكرار ذلك.

وكانت أستراليا عينت قائد القوات الجوية الأسترالية مارك بنسكين، في شهر أبريل الماضي، كمحقق خاص