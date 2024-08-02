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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيتا الإيطالية تعلق رحلاتها من وإلى ‎تل أبيب حتى 6 أغسطس

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت "إيتا" الإيطالية للطيران تعلّيق رحلاتها من ‎تل أبيب وإليها حتى 6 أغسطس.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام سعودية أن إير فرانس وترانسافيا الفرنسيتان مدتا تعليق الرحلات إلى بيروت حتى السبت.

وكانت  مصادر صحفية لبنانية، بتوقف حركة الطيران في لبنان تحسبا لضربة إسرائيلية على أهداف تابعة لـ حزب الله ردا على هجوم مجدل شمس.

وقالت المصادر الإعلامية اللبنانية، إن الأجواء فوق لبنان أصبحت خالية، حيث أوقف مطار بيروت الدولي استقبال وإرسال الطائرات تحسبا لضربات إسرائيلية.

كما أفاد موقع فلايت رادار المتخصص في شؤون الطيران، أن أجواء لبنان وشمالي إسرائيل خالية تماما من الطائرات المدنية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني يعلم أن القذيفة على مجدل شمس من نوع "فلق 1".

وقال جيش الاحتلال، في بيان له يوم الأحد، إن القيادي في حزب الله محمد علي يحيى هو المسؤول عن هجوم مجدل شمس.

وأشار إلى أن صاروخ حزب الله أطلق من شمال شبعا، وكان يحمل رأسا حربيا يزن 53 كيلو.

وسقط صاروخ،  السبت، على هضبة الجولان المحتلة بـ«مجدل شمس»، مما أدى إلى مقتل 12 إسرائيليا وإصابة أكثر من 30 آخرين، مما تسبب في تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية بين لبنان وإسرائيل.

 

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