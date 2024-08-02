قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

واشنطن وموسكو تتفقان على أكبر صفقة تبادل سجناء منذ الحرب الباردة

بايدن
بايدن

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: "واشنطن وموسكو يتفقان على أكبر صفقة تبادل سجناء منذ الحرب الباردة".

صفقة وصفت بالتاريخية بين الكتلتين الأكثر تنافسا خلال الآونة الأخيرة، بحسب ما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي أعلن أن بلاده بمساعدة حلفاؤها تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع غريمتها روسيا بخصوص أكبر عملية لتبادل للسجناء منذ نهاية الحرب الباردة.

وأفضت الصفقة لإطلاق سراح 26 سجينا، بواقع 16 سجينا منهم 3 مواطنين أمريكيين وحامل بطاقة خضراء أمريكي، فضلا عن 5 ألمان، و7 من السجناء السياسيين الروس، مقابل إعادة 10 سجناء إلى روسيا بينهم طفلان.

وتعد الصفقة واحدة من أضخم عمليات التبادل التي حدثت مؤخرا بين روسيا والغرب، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها العلاقات الثنائية على خلفية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وعلى الرغم من التعقيدات التي واجهت تلك المفاوضات، فإن اتمامها كان بمثابة طوق النجاة الأخير لبايدن وإدارته، الذين لم يتمكنوا وفق مراقبين من تحقيق أي إنجاز يمكن للديمقراطيين دخول السباق الأمريكي الرئاسي من خلاله.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

ترشيحاتنا

القناة الناقلة لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس

صدمتهم سيارة طائشة.. مصرع شقيقتين وإصابة والدهم في حادث بالمنوفية

بعد زيارة لبنان.. وزير دفاع بريطانيا يصل إلى إسرائيل لبحث مساعي التهدئة

اصابة 5 أشخاص في انقلاب ميني باص أمام الريف الأوروبي بالشيخ زايد

الزراعيين: مشروع المانجروف يحول سواحل البحر الأحمر إلى مركز عالمي للسياحة البيئية

مصرع وإصابة 24 شخصا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل في مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-