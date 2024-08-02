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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

ارشيفي
ارشيفي

 
زعم الجيش الإسرائيلي القضاء على محمد الجعبري نائب رئيس البنية التحتية لإنتاج الذخائر في حركة الجهاد

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري إن الجيش في حالة تأهب قصوى، وسيعرف كيف يتعامل مع أي تهديد، حيث تستعد البلاد للرد المتوقع على اغتيال القائد العسكري لحزب الله في بيروت هذا الأسبوع وزعيم حماس في طهران.

وأوضح هجاري أنه : "منذ بداية الحرب واجهنا تهديدات مختلفة من بعيد وقريب"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وتابع هاجاري: "لقد أثبتنا مؤخرًا أن دولة إسرائيل تعرف كيف تتعامل مع التهديدات في الدفاع، والرد بهجوم قوي".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يجري تقييمات مستمرة للوضع، ولكن حتى الآن، لا يوجد تغيير في إرشادات قيادة الجبهة الداخلية للمدنيين "نحن على اطلاع دائم على الوضع".

وأشار إلى أن إسرائيل "لديها أنظمة دفاع جيدة جدًا، و حلفاء دوليون عززوا قواتهم في المنطقة لمساعدتنا ضد هذه التهديدات"، ولكن إلى جانب هذا، يقول هجاري إن دفاعات إسرائيل "ليست محكمة الإغلاق".

وقال: "كونوا يقظين واستمروا في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية"، مضيفًا أنه في حالة حدوث أي تغييرات، فإن الجيش سيُحدِّث على الفور.

وأكد هجاري أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، سواء في الدفاع أو الهجوم والقوات منتشرة في الجو، وفي البحر، وعلى الأرض، وهي مستعدة لأي سيناريو، وخاصة مع وجود خطط لتنفيذ هجمات في الإطار الزمني الفوري".

وفي نفس السياق، أفادت تقارير عبرية أن إسرائيل تعمل على الانتهاء من تنسيق تحالف إقليمي ودولي من أجل إحباط الهجمات المحتملة، كما كانت الحال عندما أطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل يومي 13 و14 أبريل.

ووفقًا للقناة 12 العبرية سيكون هذا الجهد المشترك في قلب المحادثة المتوقعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
 

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