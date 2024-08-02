أسعار المحاصيل الاستراتيجية.. 3 وزراء يبحثون الملفات المشتركة الهامة

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعاً مشترك بمقر وزارة الزراعة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة ومنها دراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالقطاع الزراعى وزيادة الانتاجيه وتقديم كافه أوجه المساندة للمزارعين، والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين بما يساهم فى زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان ان يكون الانتاج الزراعى والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصاديه للفلاح والمزارع .

وأكد الوزراء الثلاثة خلال الاجتماع، على أهمية العمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية، قبل موعد الزراعة بوقت كافي، وبما يساهم فى استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة، الأمر الذي يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دراسة الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار، تكاليف الإنتاج، وضمان ربحية المزارع، فضلاً عن الأسعار العالمية لتلك المحاصيل، كذلك الاحتياجات والكميات المقرر استلامها من تلك المحاصيل خلال الموسم، لسد أي عجز منها، وأيضا في ضوء المخصصات المالية المتاحة بالميزانية العامة للدولة.

وأشار الوزراء الثلاثة، إلى أنه سيتم دراسة كافة الاعتبارات الخاصة بتحديد اسعار استلام تلك المحاصيل، بحيث تكون أسعار استرشادية، وبحيث تكون أسعار مناسبة للمزارعين وقت التوريد، مع التأكيد علي أنه سيتم الإعلان عن تلك الأسعار في وقت مبكر، وقبل بداية موسم الزراعة.