الخطوط الجوية الهندية تعلق رحلاتها من وإلي تل أبيب

أعلنت الخطوط الجوية الهندية عبر منصة "إكس" تعليق الرحلات المقررة من تل أبيب وإليها بأثر فوري

وكانت شركة "إيتا" الإيطالية للطيران أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها "بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابها وطواقمها".



وذكرت أنه سيجري تعليق الرحلات حتى السادس من آب (أغسطس).



وبدأت شركات طيران إلغاء رحلاتها أو تعليقها منذ تأهب لبنان لرد إسرائيلي على هجوم أسفر عن مقتل 12 طفلاً وفتى يوم السبت في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل ونفت جماعة "حزب الله" اللبنانية مسؤوليتها عنه.



وأعقب هذا اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري الكبير في الجماعة فؤاد شكر. كما اغتيل بعدها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في طهران.