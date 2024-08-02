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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أولمبياد باريس.. نور عباس تحتل المركز الـ19 في رماية المسدس

نور عباس - الرماية
نور عباس - الرماية

احتلت نور عباس لاعبة منتخب مصر المركز الـ 19 بعد انتهاء أول ثلاث جولات من منافسات الرماية 50م مسدس برصيد نقاط 282 من 300 

تستأنف اليوم الجمعة، منافسات البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تشارك فيها مصر بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعبة و 16 لاعبا احتياطيا وبإجمالي 164 لاعب ولاعبة في 22 لعبة رياضية.

وانطلقت منافسات اليوم بدء من العاشرة والنصف صباحا ، في منافسات الرماية " سكيت " بندقية  في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ،  تصفيات اليوم الاول ثلاث جولات 75 طبق ، ثم -غداً السبت جولتين 50 طبق والنهائيات، على أن يتأهل أول 6 رماة إلى النهائي. 

 

مصر وباراجواي

ومن المنافسات المهمة اليوم التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مباراة المنتخب الأولمبي مع نظيره باراجواي في دور الثمانية بأولمبياد باريس في الثامنة مساء.

مصر والنرويج في كرة اليد

ويواجه أيضا منتخب اليد نظيره، النرويج والبحث عن فوز جديد بعد أن تعادل معه منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور بصعوبة شديدة، حيث فاز الفراعنة على المجر ثم خسر من الدنمارك وتعادل مع فرنسا، ويتأهل لدور الثمانية أول 4 منتخبات من المجموعة.

وإليكم المواعيد كاملة لمنافسات اليوم 

 

الساعة 11:10 صباحا (ألعاب القوى)، مصطفى الجمل، في تصفيات رمي المطرقة

الساعة 1 ظهرا (الجمباز)، ملك حمزة، في تصفيات الترامبولين

الساعة 1:15 ظهرا (ألعاب القوى)، محمد مجدي ومصطفى عمرو، في تصفيات رمي الجلة

الساعة 2 ظهرا (كرة طائرة)، مصر والبرازيل

الساعة 2:30 ظهرا (السلاح)، فرق رجال المبارزة - منتخب مصر

الساعة 8:00 مساء كرة القدم - مصر وباراجواي

الساعة 10 مساء (  كرة يد  )  مصر  والنرويج

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