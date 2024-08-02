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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بينهم قيادي بحركة الجهاد.. استشهاد 30 فلسطينيا في رفح بغارة إسرائيلية

صدى البلد

أعلن جيش لاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الجمعة ، مقتل 30 شخصاً زاعماً أنهم كانوا مسلحين خلال هجمات على رفح جنوب قطاع غزة.

كما زعم الجيش الإسرائيلي القضاء على محمد الجعبري نائب رئيس البنية التحتية لإنتاج الذخائر في حركة الجهاد

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري إن الجيش في حالة تأهب قصوى، وسيعرف كيف يتعامل مع أي تهديد، حيث تستعد البلاد للرد المتوقع على اغتيال القائد العسكري لحزب الله في بيروت هذا الأسبوع وزعيم حماس في طهران.

وأوضح هجاري أنه : "منذ بداية الحرب واجهنا تهديدات مختلفة من بعيد وقريب"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وتابع هاجاري: "لقد أثبتنا مؤخرًا أن دولة إسرائيل تعرف كيف تتعامل مع التهديدات في الدفاع، والرد بهجوم قوي".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يجري تقييمات مستمرة للوضع، ولكن حتى الآن، لا يوجد تغيير في إرشادات قيادة الجبهة الداخلية للمدنيين "نحن على اطلاع دائم على الوضع".

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