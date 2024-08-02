أخبار الفن.. موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة وتشييع جنازة تامر فتحي

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها عن عزاء المنتج تامر فتحي.

وصل، جثمان المنتج الفني الراحل تامر فتحي إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة.

يقام عزاء المنتجين الراحلين، حسام شوقي – المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى، والمنتج الفنى فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج الفني تامر فتحي بعد غد الأحد الموافق 4 أغسطس بمسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة المغرب حيث لقى المنتجين الأربعة مصرعهم في حادث سير مروع بطريق الضبعة.

وصل، منذ قليل، جثمان المنتج الفني الراحل تامر فتحي إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة.