في أقرب وقت.. فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة إيران



وجهت فرنسا دعوة عاجلة الي رعاياها في إيران بضرورة مغادرة طهران «في أقرب وقت» بسبب الخطر «المتفاقم» بحدوث تصعيد عسكري بين إسرائيل وطهران.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها : «رسمياً، لا يوصى للمواطنين الفرنسيين بالسفر إلى إيران أياً كان الداعي لذلك».

وفي وقت سابق؛ أعلنت حركة حماس في نبأ عاجل لها، اغتيـ ـال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر الأربعاء "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد