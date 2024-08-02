بهذه الصور | وسام أبو علي يحتفل بفوز الأهلي على البنك بالدوري

نجح الأهلي في الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد عن طريق وسام أبو علي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ32 من عمر بطولة دوري NILE على ستاد القاهرة الدولي.

ونشر وسام ابو علي مهاجم الاهلي صورا له عبر حسابه علي "انستجرام" من المباراة وكتب "فوز الفريق الكبير رقم 18 علي التوالى".

يلتقي فريق الأهلي منافسه المقاولون العرب يوم الأحد 4 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً ، على ستاد القاهرة الدولي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري برصيد 75 ، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبي الفريق 66 هدفاً وتلقت شباكه 24.

وفي حال نجح الأهلي في الفوز أمام المقاولون سيحتاج لنقطة وحيدة فقط من أجل التتويج، أما لو تعثر بيراميدز أمام زد مساء الأحد المقبل، فسيعلن الأهلي رسميًا بطلا للدوري.