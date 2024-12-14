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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

شكلهم يشرح القلب.. تكريم 35 سيدة من حافظات القرآن الكريم بأسوان

تكريم حافظات القرآن الكريم باسوان
تكريم حافظات القرآن الكريم باسوان
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حفظ كتاب الله العزيز القرآن الكريم يعتبر فخر واعتزاز وقيمة كبيرة لمن ينال هذا الشرف العظيم .

وفى محافظة أسوان يتم تنظيم حفل سنوى لخاتمات القرآن الكريم ، حيث شهد هذا العام تخريج 35 سيدة ضمن الدفعة الـ 28 لحلقات التحفيظ للشيخ شعيب أبو سلامة .

وقدم الشيخ شعيب أبو سلامة خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على رعايته الكريمة لتنظيم هذا الحفل الطيب .

وأشار إلى أن حلقات تحفيظ  القرآن الكريم تقوم بتقديم دروس التلاوة وأحكام التجويد وغيرها من دروس التوعية بالتعاليم والأخلاقيات السمحة التى يدعو لها الدين الإسلامى الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن والرحمة والإنسانية ، بالإضافة إلى تنظيم معسكر مكثف للمراجعة والتأكد من إتمام الخاتمات لحفظ  القرآن كاملاً .

وأناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء محمد عبد الجليل لحضور فعاليات الحفل السنوى لتخرج الدفعة الـ 28 من خاتمات القرآن الكريم، وذلك بحضور الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ شعيب أبو سلامة المشرف العام على حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى لفيف من القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية والشعبية، فضلاً عن جمع كبير من أسر المكرمات.

وقدم محافظ أسوان التهنئة لخاتمات القرآن حيث أن تكريمهن يؤكد على أن مصر هى مهد السماحة والإعتدال بين الأديان، وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة .

وأشار إلى أن  خاتمات القرآن الكريم يمثلن الفئة المتميزة داخل المجتمع الأسوانى فى ظل رعاية مديرية الأوقاف لأنشطة تحفيظ القرآن الكريم ، ومنها حلقات فضيلة الشيخ شعيب، والذى يمثل النموذج المشرف لرجل الدين المخلص لوطنه ديناً وعلماً وفكراً ووعياً لمفاهيم العصر ومتطلبات مجتمعه فهو اختار إتباع النهج الطيب لخلق أجيال دستورها القرآن الكريم، ليصبح لهم نبراساً فى الحياة علماً وخلقاً، وليؤكد على أن أرض الكنانة وأزهرها الشريف ستظل دائماً هى قلعة الإسلام والمرجع الحقيقى للدين الوسطى.

 وفى ختام الاحتفال قام السكرتير العام المساعد بتكريم خاتمات القرآن الكريم وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير عليهن.

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